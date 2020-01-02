حزب الخير: قررنا التصويت بالرفض على إرسال قوات إلى ليبيا

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلن حزب الخير القومي التركي المعارض، اليوم الخميس، رفض التصويت في البرلمان على مذكرة تفويض إرسال قوات إلى ليبيا استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس.

كشفت عن ذلك ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير في تصريح للصحفيين، بعد اجتماع مغلق مع الكتلة البرلمانية للحزب.

وأبدت زعيمة حزب الخير مخاوفها من تتسبب مذكرة تفويض قوات إلى ليبيا في تهديد للأمن القومي لتركيا، واستشهاد جنود أتراك بغير وجه حق.

وأضافت أن إرسال قوة عسكرية إلى منطقة على بعد 2000 كم “أمر خاطئ وينطوي على محاذير”.

يأتي ذلك قبيل تصويت اليوم في البرلمان التركي على مذكرة تفويض رئاسية بإرسال قوات إلى ليبيا.

وقالت ميرال أكشينار إن حزبها مقتنع أنه لن يكون مفيدا لتركيا أن تصبح جزءا من الحرب الأهلية العربية، مثلما هو الحال في سوريا.

وذكرت أكشينار أن تجربة انخراط تركيا في الحرب السورية جلب لها حوالي 5 ملايين لاجئ، وكلفها أكثر من 50 مليار دولار، وواجهت خطوات حزب العمال الكردستاني لإنشاء دويلته في سوريا.

ورأت أن يكون دور تركيا كوسيط بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات الجيش الوطني في ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر.