5 يناير 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
nesemet
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

أردوغان: قاسم سليماني “شهيد”

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا, العالم العربي, العالم العربي
اترك تعليق
7 مشاهدة
أردوغان: قاسم سليماني “شهيد”
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال بالحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، بالشهيد.

الرئيس التركي أردوغان، أجرى اتصالًا هاتفيًا أمس السبت بنظيره الرئيس الإيراني حسن روحاني، مقدمًا له التعازي في مقتل سليماني. ومن جانبها نشرت السفارة الإيرانية لدى أنقرة، عبر حسابها على تويتر، تفاصيل المكالمة بين الطرفين.

وقالت السفارة الإيرانية لدى أنقرة، في منشورها: “قال رئيس الجمهورية التركي السيد رجب طيب أردوغان في اتصاله الهاتفي مع رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني: إن فقدان الشهيد سليماني يحزننا للغاية. وأنا أدرك مدى ضيق الشعب الإيراني وحزنكم وحزن المرشد”.

وقال أردوغان عن مشهد مآتم عزاء سليماني التي شاهدها على القنوات العراقية أمس: “هذه المشاهد هي مظاهر حب الشعب العراقي للجنرال سليماني”، على حسب منشور السفارة الإيرانية.

كما اعتبر رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، مقتل قاسم سليماني في العراق بأنه “مثير للقلق” وقال السبت، في ولاية تكيرداغ شمالي غرب تركيا، “قتل مسؤول حكومي لدولة ذات سيادة من قبل دولة ثانية على أرض بلدٍ ثالثة يعد أمرا مثيرا للقلق من حيث القانون الدولي”.

kanun
وسوم:

مقالات ذات صله