أردوغان: قاسم سليماني “شهيد”

أنقرة (زمان التركية) – وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال بالحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، بالشهيد.

الرئيس التركي أردوغان، أجرى اتصالًا هاتفيًا أمس السبت بنظيره الرئيس الإيراني حسن روحاني، مقدمًا له التعازي في مقتل سليماني. ومن جانبها نشرت السفارة الإيرانية لدى أنقرة، عبر حسابها على تويتر، تفاصيل المكالمة بين الطرفين.

وقالت السفارة الإيرانية لدى أنقرة، في منشورها: “قال رئيس الجمهورية التركي السيد رجب طيب أردوغان في اتصاله الهاتفي مع رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني: إن فقدان الشهيد سليماني يحزننا للغاية. وأنا أدرك مدى ضيق الشعب الإيراني وحزنكم وحزن المرشد”.

وقال أردوغان عن مشهد مآتم عزاء سليماني التي شاهدها على القنوات العراقية أمس: “هذه المشاهد هي مظاهر حب الشعب العراقي للجنرال سليماني”، على حسب منشور السفارة الإيرانية.

