أردوغان يسابق الزمن لدعم السراج والأخير يتنزه في لندن

لندن (زمان التركية) – في الوقت الذي يسارع فيه الرئيس التركي رجب أردوغان الزمن لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، فوجئ الجميع بمقطع فيديو للسراج في العاصمة البريطانية لندن يتجول بصحبة أسرته.

وكان أردوغان حصل الخميس الماضي على تفويض من البرلمان التركي يسمح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، تنفيذًا للاتفاق الأمني الموقع بين أردوغان وفايز السراج.

في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات ضد إصرار أردوغان وحزبه على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه فايز السراج خلال نزهة في لندن بصحبة عائلته.

الفيديو التقطه أحد المواطنين الليبيين في لندن، عن طريق كاميرا هاتفه المحمول، الأمر الذي جعل فايز السراج في موقف محرج مما دفعه للهرولة مفزوعًا بعيدًا عن المصور.

وتحدثت تقارير ليبية عن هروب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى لندن، عقب تقدم “الجيش الوطني” بقيادة خليفة حفتر نحو طرابلس.

وفي جلسة مصيرية عقدت أمس السبت لمناقشة تداعيات التدخل التركي في ليبيا، قرر البرلمان في بنغازي التصويت بالإجماع على إلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وإحالة رئيس المجلس الرئاسي، ووزير خارجيته ووزير داخليته، و”كل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا، للقضاء بتهمة الخيانة العظمى”، غضافة إلى قطع العلاقات مع تركيا.