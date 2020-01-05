البرلمان الليبي يقطع العلاقات مع تركيا ويلغي الاتفاقيتين مع أردوغان

بنغازي (زمان التركية)ـــ صوت البرلمان الليبي بالإجماع على قطع العلاقات مع حكومة تركيا رفضًا للاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق الوطني والمتضمن إرسال قوات عسكرية تركية إلى طرابلس.

الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال إن البرلمان صوت خلال جلسة استثنائية بمدينة طبرق على قطع العلاقات مع تركيا.

وصوت البرلمان أيضا على إلغاء اتفاقية ترسيم الحدوم البحرية مع تركيا، واعتبروها لاغية.

ويشمل قرار قطع العلاقات مع تركيا، الأمور التجارية أيضا.

كما أحال مجلس النواب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة إلى القضاء بتهمة “الخيانة العظمى”، ودعا النواب الليبي مجلس الأمن الدولي لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني.

وقرر نواب البرلمان تفويض قوات “الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية، الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق.

وكان أردوغان حصل الخميس الماضي على تفويض من البرلمان التركي يسمح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، تنفيذًا للاتفاق الأمني الموقع بين أردوغان وفايز السراج.

وتحدثت تقارير ليبية عن هروب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى لندن، عقب تقدم “الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر نحو طرابلس، ومن ثم انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه فايز السراج مع ابنته في لندن.

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