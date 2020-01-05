روحاني يدعو أردوغان للتصدى معًا للعجرفة الأمريكية!

أنقرة (زمان التركية) – دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى التصدي معا لأعمال الولايات المتحدة “المتعجرفة” وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تم بينهما السبت.

وعقب مقتل قائد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، أجرى الرئيس التركي اتصالا بنظيره الإيراني معزيًا إياه، فيما وصف سليماني بأنه “شهيد”.

وفي هذا الإطار دعا روحاني أردوغان إلى التصدي معا لأعمال الولايات المتحدة “المتعجرفة”، حيث خاطب روحاني أردوغان قائلا: “صمتنا تجاه الأعمال الاعتدائية قد يسفر عن مزيد من التهديد لشن مزيد من الأعمال الاعتدائية”.

وبحسب ما جاء في تغريدة نشرتها السفارة الإيرانية لدى أنقرة، عبر تويتر: “قال الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان في اتصاله مع رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني: إن فقدان الشهيد سليماني يحزننا للغاية. وأنا أدرك مدى ضيق الشعب الإيراني وحزنكم وحزن المرشد”.

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مقتل قاسم سليماني، قاسم سليماني، العراق، أردوغان يعزي في وفاة قاسم سليماني، مصطفى شنطوب، تركيا

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon konuşmasında : "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in öfkesinin farkındayım" ifadesini kullandı. pic.twitter.com/md9dN3cFLn — Iran Embassy in Turkey (@Iran_in_Turkey) January 4, 2020

وقال أردوغان عن مشهد مآتم عزاء سليماني التي شاهدها على القنوات العراقية أمس: “هذه المشاهد هي مظاهر حب الشعب العراقي للجنرال سليماني”، على حسب منشور السفارة الإيرانية.

24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq. Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil. End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c — Javad Zarif (@JZarif) January 4, 2020

كما اعتبر رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، مقتل قاسم سليماني في العراق بأنه “مثير للقلق” وقال السبت، في ولاية تكيرداغ شمالي غرب تركيا، “قتل مسؤول حكومي لدولة ذات سيادة من قبل دولة ثانية على أرض بلدٍ ثالثة يعد أمرا مثيرا للقلق من حيث القانون الدولي”.

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