مسؤول تركي بارز: أردوغان لم يصف قاسم سليماني بالشهيد

أنقرة (زمان التركية) – عقب مسئول تركي على ما أثارته تقارير إعلامية حول وصف الرئيس رجب أردوغان الجنرال الإيراني قاسم سليماني بأنه “شهيد” بأنه مجرد ادعاء.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أجرى اتصالا هاتفيا يوم أمس بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان الذي قدم التعازي إلى روحاني في مقتل قائد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، خلال غارة جوية أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.

وعقب تغريدة للسفارة الإيرانية، تناولت مضمون الاتصال الهاتفي، أثيرت حالة من الجدل في الرأي العام التركي حول ما إن كان أردوغان قد وصف سليماني بالشهيد أم لا.

وفي حديثه على قناة “تي أر تي وورلد” زعم مسؤول تركي بارز أن السفارة الإيرانية لدى تركيا هي من نشرت هذه الادعاءات، مفيدا أن أردوغان لم يصف سليماني بالشهيد خلال اتصاله الهاتفي مع روحاني.

ونشرت السفارة الإيرانية لدى أنقرة، عبر تويتر تغريدة جاء فيها: “قال الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان في اتصاله مع رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني: إن فقدان الشهيد سليماني يحزننا للغاية. وأنا أدرك مدى ضيق الشعب الإيراني وحزنكم وحزن المرشد”.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon konuşmasında : "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in öfkesinin farkındayım" ifadesini kullandı. pic.twitter.com/md9dN3cFLn — Iran Embassy in Turkey (@Iran_in_Turkey) January 4, 2020

ونقلت صحيفة يني شفق تصريح المسئول الذي جاء فيه: “السيد أردوغان قدم التعازي إلى روحاني خلال الاتصال الهاتفي نظرا لمكانة سليماني الرسمية. وخلال الاتصال الهاتفي لم يصف أردوغان سليماني بالشهيد. أردوغان شدد على أهمية الاتصالات الدبلوماسية ودعا إيران إلى تجنب الإجراءات التي قد تصعد من حدة التوترات”.

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