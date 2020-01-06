القضاء الهولندي يغرم تركيًا هدد صحفيًا معارضًا لأردوغان

أمستردام (زمان التركية) – أصدرت محكمة هولندية قرارًا بتغريم مواطن تركي موالٍ لحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، بسبب تهديده لصحفي معارض.

المحكمة أصدرت قرارًا بتغريم المواطن التركي “ف. توبال” مبلغ 1000 يورو بالإضافة إلى أتعاب المحاماة في القضية، بسبب إهانته وتهديده للصحفي بصري دوغان بسبب أنه صحفي متعاطف مع حركة الخدمة.

النيابة العامة في أمستردام أوضحت أن قرار المحكمة أصبح نهائيا وقد تم إخطار الأطراف المعنية به، على أن يتم تطبيقه على وقائع الإهانة والتهديد المشابهة.

الصحفي بصري دوغان علق على قرار المحكمة، قائلًا: “صدور قرار نهائي بمعاقبة ف. توبال الذي يهددني تطور إيجابي. لن يكون من الممكن بعد الآن إهانة وتهديد الآخرين من خلال الاختباء وراء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “أتمنى أن يدرك أننا نعيش في دولة قانون وديمقراطية في هولندا. أنا أثق تمامًا أن محكمة الجنايات في أمستردام ستصدر قرارًا مشابهًا في 14 دعوى قضائية رفعتها ضد متهمين بتهديدي. ما أجمل أن نعيش في دولة ديمقراطية. ما أجمل أن تكون دولة قانون. سأقوم بنشر قرار المحكمة على الرأي العام ليكون عبرة للجميع. لقد تجلت العدالة. وقد أصدرت محكمة أمستردام حكمًا بإدانة ف. ت. الموالي لأردوغان. ستظل تهمة الإهانة والتهديد مسجلة في سجله مدى الحياة. النيابة العامة أرسلت لي خطابًا حول دفعه تعويضًا. ولكن هل هذا يكفي أمام الكثير من الإهانة؟”.

–