حليف أردوغان: قاسم سليماني “شهيد الإنسانية”

أنقرة (زمان التركية) – وصف رئيس حزب الوطن اليساري التركي، دوغو برينتشاك، قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمريكية بأنه “شهيد الإنسانية”.

وقال دوغو برينتشاك: “إن مقتل صديقنا العزيز سليماني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هو ضرب الحديد بالحديد. شهيدنا قاسم سليماني هو في الوقت نفسه شهيد الإنسانية، وشهيد آسيا الغربية وشهيد إيران”.

تصريحات برينتشاك حليف الرئيس رجب أردوغان، جاءت خلال مشاركته في مؤتمر حزبه في مدينة إزمير، غرب تركيا؛ حيث أوضح أن قوى التوازن في العالم بدأت تتغير، قائلًا: “إنه عصر آسيا الجديدة، إنها حضارة جديدة. نحن نرى أن الرأسمالية والاستعمار وعصر تخريب العلاقة بين الإنسان والطبيعة وفترة الظلم قد باتت وراء ظهورنا. أما عصر آسيا فهو عصر الإنسانية والمجتمعية، وعصر المزيد من الحريات. نحن ندخل مرحلة نرى فيها اشتياقنا”.

وأضاف: “نحن ندخل مرحلة نرى فيها تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأت تتوجه إلى إزمير، وأنطاليا وإسكندرون. في المقابل هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. أعداؤنا ينظرون بترصد لسواحلنا على البحر المتوسط”.

كما علق على توتر الأوضاع في ليبيا، قائلًا: “الوضع في ليبيا ليس مختلفًا. الوضع هناك أصبح مأساويا. من ناحية توجد القوات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. وأمامهم حكومة تمثل وحدة الشعب الليبي، وهي صديقة لتركيا في البحر المتوسط، وتحظى باعتراف من الأمم المتحدة. هناك كفاح بين الإنسانية والاستعمار الأمريكي. الأمر لا يقتصر على ليبيا فقط، وإنما الوضع نفسه في القرم وأذربيجان ومرتفعات قره باغ، وإيجه، وشمال سوريا، وفي المنطقة من البحر الأسود وحتى بحر عمان. تناوُل كل هذه الجبهات كل منها على حدة أمر خاطئ”.

يأتي ذلك التصريح في الوقت الذي تسبب ما نسب للرئيس التركي رجب أردوغان قوله عن سليماني بأنه شهيد في موجة من الجدل.

وعقب تغريدة للسفارة الإيرانية، تناولت مضمون الاتصال الهاتفي للرئيسين رجب أردوغان وحسن روحاني أمس، أثيرت حالة من الجدل في الرأي العام التركي حول ما إن كان أردوغان قد وصف سليماني بالشهيد أم لا.

ونشرت السفارة الإيرانية لدى أنقرة، عبر تويتر تغريدة يوم السبت جاء فيها: “قال الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان في اتصاله مع رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني: إن فقدان الشهيد سليماني يحزننا للغاية. وأنا أدرك مدى ضيق الشعب الإيراني وحزنكم وحزن المرشد”.

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