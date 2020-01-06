مبيعات السيارات في تركيا تسجل أدنى رقم خلال 16 عامًا

أنقرة (زمان التركية) – تراجعت مبيعات سوق السيارات في تركيا خلال عام 2019 بنحو 22.9 في المئة لتختتم تعاملات العام بأدنى مبيعات خلال 16 عامًا الأخيرة بنسبة بلغت 479 ألف و60 سيارة.

وخلال الأشهر الأولى من العام قل تردد المستهلكين على السوق نتيجة للانكماش الاقتصادي وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية والزيادة الحادة في معدلات الفائدة، غير أن تراجع أسعار الفائدة وحملات القروض البنكية بريادة البنوك الحكومية اعتبارا من شهر أغسطس/ آب جعلت المبيعات تتعافى بعض الشيء.

وتشير البيانات الصادرة الجمعة الماضي عن اتحاد موزعي السيارات إلى ارتفاع مبيعات السيارات الخاصة وسيارات النقل التجاري الخفيف خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول بنحو 16.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018 لتسجل 90 ألف و500 سيارة.

وذكرت صحيفة (ديكان) أن مبيعات السيارات تراجعت خلال العام الماضي بنحو 20.4 في المئة لتسجل 387 ألف و256 سيارة، بينما تراجعت مبيعات سيارات النقل التجاري الخفيف بنحو 31.8 في المئة لتسجل 91 ألف و804 سيارة.

وبالنظر إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول يتبين ارتفاع مبيعات السيارات خلال ذلك الشهر بنحو 16.4 في المئة لتسجل 70 ألف و289 سيارة بجانب ارتفاع مبيعات سيارات النقل التجاري الخفيف بنحو 16.7 في المئة لتسجل 19 ألف و671 سيارة.

هذا ويقول اتحاد موزعي السيارات أن إجمالي مبيعات السوق من السيارات الخاصة وسيارات النقل التجاري الثقيل تراوح بين 525 ألف و575 ألف سيارة.

وكانت رابطة صناعة المركبات التركية (OSD) كشفت في وفقت سابق عن تراجع إنتاج المركبات للفترة منذ يناير/ كانون الثاني وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، طبقًا لإحصاءات مبيعات السوق والصادرات بنحو 7 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وكان مدير فرع شركة تويتا للسيارات في تركيا، حيدر بوزترك، أشار في تصريحات الشهر الماضي إلى تراجع حاد في مبيعات السيارات بالسوق التركي خلال العامين الأخيرين، وتجاوزه “الخط الأحمر” منتقدا نظام الضرائب التركي وقال إنه لا يتوافق مع النظام الدولي.

مدير فرع شركة تويتا للسيارات في تركيا، قال إن الضرائب في تركيا مرتفعة جدًا،في وقت يعجز فه قطاع السيارات عن تحقيق أرباح، لافتًا لانخفاض مبيعات السوق الداخلية إلى 620 ألف سيارة خلال العام الماضي وتراجعها إلى 470 ألف سيارة هذا العام بعدما كانت تحقق في الأوقات العادية مبيعات بنحو مليون سيارة.

وأوضح أنه: “يتوجب على مبيعات السوق الداخلية ألا تنخفض إلى ما دون 700-800 ألف سيارة. الخط الأحمر لقطاع السيارات يقدر بنحو 600 ألف سيارة، وعلى مدار العامين الماضيين تراجعنا إلى ما دون هذا. هناك مشاكل حقيقية، التجار يغلقون محالهم”.

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