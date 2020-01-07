أردوغان: استخباراتنا تقوم بمهامها في ليبيا على أكمل وجه

أنقرة (زمان التركية) – شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل افتتاح المقر الجديد لمبنى الخدمات التابعة لجهاز الاستخبارات، مشيرًا في كلمته إلى أن جهاز الاستخبارات ينفذ المهام الواقعة على عاتقه في ليبيا على أكمل وجه.

كلمات وتصريحات أردوغان جاءت خلال حفل الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لجهاز الاستخبارات التركية الملقب بالقلعة، في حي باغليجا، في بلدة أتيماسجوت التابعة للعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في كلمته: “في هذه المرحلة التي يمر فيها بلدنا والعالم بفترة حرجة، هناك احتياج أكبر من المعتاد للدعم الذي يقدمه جهاز الاستخبارات. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام المشهد المتغير والتوتر الذي تسببت فيه المنافسة الموجودة في منطقتنا من قبل القوى الإقليمية والدولية. ونتيجة لمقاومة القوى والتحالفات الإقليمية المشكلة ضد دولتنا في شرق البحر المتوسط، لها أهمية مصيرية بالنسبة لمستقبلنا القريب”.

وأضاف: “في الفترة الأخيرة، دخل جهاز الاستخبارات التركية إلى أكثر الأماكن التي يشعر فيها تنظيم حزب العمال الكردستاني بالأمان، من خلال عمليات في شمال العراق، تستهدف قيادات التنظيم”.

وأكد أن الجهاز كان نشطًا في سوريا منذ الأيام الأولى لاندلاع الأزمة السورية، قائلًا: “الجهاز له مجهود كبير للغاية في الوصول إلى النجاحات التي حققتها عملياتنا خلف الحدود. إن جهاز الاستخبارات ينفذ المهام الواقعة على عاتقه في ليبيا على أكمل وجه”.