الصحف الألمانية: السياسة الخارجية التركية في ليبيا عشوائية

برلين (زمان التركية) – وجهت صحيفة “Rheinpfalz” الألمانية انتقادات للحكومة التركية، على خلفية اتخاذ قرار إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وأكدت الصحيفة أن تركيا تخوض مغامرة خطيرة بقرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، قائلًا: “الجنود الأتراك في ليبيا قد يدخلون في مواجهة مع الجنود المرتزقة الروس المقاتلين في صفوف الجنرال خليفة حفتر. ولكن تركيا تحتاج إلى حسن النية الروسية في الحرب السورية، في ليبيا أيضًا… المشهد الإجمالي يظهر أن السياسة الخارجية التركية في الأزمة الليبية عشوائية بدون تخطيط. استعراض القوى لا يعتبر مفهومًا للدولة”.

صحيفة “Neue Osnabrücker Zeitung” الألمانية أيضًا حذرت من تصاعد التوتر في المنطقة، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، خلال عملية عسكرية أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الصحيفة: “إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب أن يكون سببًا للتفاخر فيما يتعلق بالتوتر القائم مع إيران. تهديد ترامب لإيران باستهداف 52 هدفًا، لن يثني إيران عن الرد بخطوة مماثلة. أما طلب البرلمان العراقي سحب القوات الأمريكية من البلاد، فهو كارثي. هذا لا يعني نهاية مؤقتة لمكافحة تنظيم داعش فقط. الخطوة قد تتسبب في خسارة الولايات المتحدة لكل تأثيرها في العراق. وقد يؤدي إلى زيادة التنظيمات الشيعية الإيرانية والمتحالفة معها لتواجدها في البلاد. سياسات ترامب تزيد من حدة التوترات ولا تقللها”.