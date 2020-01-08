أردوغان يدعو واشنطن وطهران للتهدئة!

إسطنبول (زمان التركية)ــ دعا الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة وإيران، إلى التهدئة مشيرًا إلى أن بلاده تجري اتصالات دبلوماسية بهذا الصدد.

وقال أردوغان، خلال تدشين مشروع “السيل التركي” في اسطنبول بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “التوتر بين جارتنا إيران وحليفتنا أمريكا بلغ مؤخرا حدا خطيرا لم نكن نتمناه”.

الرئيس التركي قال “لا يحق لأحد أن يزج بكامل المنطقة وعلى رأسها العراق في دائرة النار من أجل مصالحه الشخصية. هدفنا هو إعادة تغليب المنطق عبر وقف التوتر في المنطقة”.

أضاف: “لا نريد أن تتحول سوريا أو لبنان أو العراق أو منطقة الخليج إلى مسرح للأعمال القتالية… تركيا حساسة جدا تجاه الأحداث الراهنة” وفق وكالة الأناضول.

تابع: “نسعى عبر القنوات الدبلوماسية لخفض وتيرة التصعيد في وقت تدق فيه طبول الحرب. وسنستنفر جميع الإمكانات المتوفرة لدينا حتى لا تغرق منطقتنا في الدماء والدموع”.

تدشين مشروع "السيل التركي " في اسطنبول تدشين مشروع "السيل التركي " في اسطنبول Geplaatst door RT Arabic op Woensdag 8 januari 2020

يأتي ذلك بينما استهدف الحرس الثوري الإيراني قاعدتين عسكريتين أمريكيتين

في العراق بعشرات الصواريخ وقال إن 80 جنديا أمريكيا قتلوا في الهجوم الصاروخي، بينما نفت واشنطن سقوط قتلى بين قواتها.

وفجر الجمعة الماضي تعرض قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، للاغتيال خلال في غارة أمريكية، ما تسبب في تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

هذا ويزور وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، العراق، الخميس، وفق بيان صادر عن وزارته، قال إنها تأتي في إطار “المبادرات الدبلوماسية المكثفة لتخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة نتيجة التطورات الأخيرة”.

وبينما يدعو الرئيس التركي للتهدئة في العراق، لا يستجيب للأصوات التي تطالبه بعدم التدخل في ليبيا، التي بدأ يرسل إليها قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مما ينبئ باحتدام الصراع بين الأطراف الداخلية.

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