الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لعدم التدخل في ليبيا

بروكسيل (زمان التركية) – طالب الممثل السامي للشئون الخارجية وسياسات الأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا بعدم إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فإن بوريل المعروف بأنه أرفع دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد، أجرى اجتماعًا مع وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، وعقب الاجتماع، عقد مؤتمرًا صحافيًا، قال خلاله: “نطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا. نريد ألا تتصاعد التوترات، وأن تنتهي التداخلات الخارجية المتزايدة في الأيام الأخيرة”.

وفيما يتعلق بقرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، قال: “هذا ما نعارضه، وهو أمر يزيد من مخاوفنا المتعلقة بالأوضاع في ليبيا”.

وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع أيضًا، حذروا من أي تدخلات أجنبية في ليبيا، وقالوا في بيان مشترك عقب الاجتماع: “إن التدخلات الأجنبية تزيد وتأجج الأزمة”، داعين جميع الأطراف في ليبيا إلى بذل الجهد من أجل التفاوض لتحقيق السلام.

وكان الرئيس أردوغان، أعلن هذا الأسبوع خلال لقاء تلفزيوني مع قناتي “CNN” و”Kanal D”، أن هناك قوات عسكرية في طريقها إلى ليبيا، وذلك بعد أن حصل على تفويض من البرلمان استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وهو ما تسبب في ارتفاعً حدة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

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