ضحايا بانهيار منجم تعدين في أضنة بسبب الجليد

أضنة (زمان التركية) – تعرض منجم تعدين بمدينة أضنة جنوب شرق تركي، لانهيار بسب الجليد الكثيف، أسفر عن مقتل عامل وإصابة آخر، في حصيلة أولية للحادث، بينما تتواصل الجهود للبحث عن اثنين آخرين مفقودين.

بحسب المعلومات الواردة من موقع الحادث، تعرض منجم للتعدين لانهيار جليدي في حوالي الساعة 20:00 مساء أمس، مما أسفر عن انتشال قتيل واحد، ومصاب، وأوضحت فرق الإنقاذ المختصة أن أعمال البحث مستمرة للعثور على اثنين آخرين.

وقالت ولاية المدينة في بيانها: “حدث انهيار جليدي بأحد مناجم الكروم الموجودة في منطقة” تشاتال سينير” التابعة لحي “تشامليبيل”، في بلدة بوزانتي. وقد أسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة آخر، بينما تواصل قوات الجندرمة، وهيئة الكوارث والطوارئ، ورجال الإطفاء، والفرق الطبية جهودهم لإنقاذ اثنين آخرين”.

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