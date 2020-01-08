مطار إسطنبول الأول عالميًا في تأخر الرحلات الجوية

أنقرة (زمان التركية) – بلغ متوسط المدة الزمنية لتأخر الرحلات في مطار إسطنبول نحو 68 دقيقة للهبوط و30 دقيقة للإقلاع.

وتسببت الرياح الشديدة والأمطار، منذ أمس الأول بمدينة إسطنبول، في إلغاء الكثير من الرحلات بمطار إسطنبول.

واعتبارا من منتصف ليلة أمس تصدر مطار إسطنبول المطارات حول العالم في المدة الزمنية لتأخر الرحلات، إذ بلغ متوسط مدة تأخر الرحلات 68 دقيقة للهبوط و30 دقيقة للإقلاع. وفق ( Arena Media ).

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي الطائرات غير قادرة على الهبوط بسبب شدة الرياح في المنطقة.

وتضطر الرحلات الجوية العاجزة عن الهبوط في مطار إسطنبول للتحليق أعلى منطقة مرمرة لفترة من الوقت.

وكانت شركة (İGA) المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار إسطنبول الجديد، ذكرت أن مطار إسطنبول شهد صعوبة في هبوط 620 طائرة خلال الفترة بين شهري أبريل/ نيسان وديسمبر/ كانون الأول 2019، مقارنة بـ1016 طائرة في الفترة نفسها من العام السابق في مطار أتاتورك.

وفيما يلي الرحلات الجوية التي تم إلغائها بمطار إسطنبول يوم أمس:

الخطوط الداخلية (إقلاع)

– الخطوط الجوية الهندية: رحلة أنقرة في تمام الساعة 17:00

– الخطوط الجوية السنغافورية: رحلة أنقرة في تمام الساعة 09:00

– الخطوط الجوية التركية: رحلة غازي عنتاب في تمام الساعة 06:10، ورحلة قيصري في تمام الساعة 07:40، ورحلتا أنقرة في تمام الساعة 09:00 و17:00

– الخطوط الأوكرانية: رحلة أنقرة في تمام الساعة 17:00

– بيجاسوس: رحلة إزمير في تمام الساعة 17:40

الخطوط الداخلية (وصول)

– الخطوط الهندية: رحلة أنقرة في تمام الساعة 12:45

– خطوط نيوزيلندا : رحلة أنقرة في تمام الساعة 12:45

– الخطوط السنغافورية: رحلة غازي عنتاب في تمام الساعة 11:05، ورحلة قيصري في تمام الساعة 12:00

– الخطوط التركية: رحلة غازي عنتاب في تمام الساعة 11:05، ورحلتي قيصري في تمام الساعة 07:20 و12:00، ورحلتي أنقرة في تمام الساعة 12:45 و20:50

– الخطوط الأردنية: رحلة غازي عنتاب في تمام الساعة 11:05

– بيجاسوس: رحلة إزمير في تمام الساعة 16:55

– الخطوط الجوية الاسكندنافية: رحلة أنقرة في تمام الساعة 12:45

– آسيانا: رحلة قيصري في تمام الساعة 12:00

الخطوط الخارجية (وصول)

– الخطوط التركية: رحلة مشهد في تمام الساعة 06:35

– ماهان: رحلة طهران في تمام الساعة 09:35

– كشم: رحلة طهران في تمام الساعة 11:00

– الأجنحة الليبية: رحلة معيتيقة في تمام الساعة 13:25

الخطوط الخارجية (إقلاع)

– ماهان: رحلة طهران في تمام الساعة 11:35

– كشم: رحلة طهران في تمام الساعة 13:00

– الأجنحة الليبية: رحلة معيتيقة في تمام الساعة 14:25