أوكرانيا: الطائرة المنكوبة ربما تعرضت لقصف صاروخي في إيران

انقرة (زمان التركية)ــ لم يستبعد مسؤولون أمنيون في اوكرانيا، أن يكون هناك عمل إرهابي أو قصف صاروخي يقف وراء تحطم الطائرة الأوكرانية أمس بعد إقلاعها من العاصمة الإيرانية طهران إلى كييف.

مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، قدم اليوم الخميس، ثلاث فرضيات تفسر أسباب سقوط الطائرة، أبرزهم أنه ربما الطائرة “تعرضت لعمل إرهابي، أو أصيبت بصاروخ أرض جو”.

وأضاف أن السبب الثالث الذي قد يفسر تحطم الطائرة “هو تعرض محركها لانفجار إثر مشاكل فنية”.

وفي وقت سابق اليوم، كشف تقرير مبدئي لمنظمة الطيران المدني الإيرانية أنّ الطائرة الأوكرانية المنكوبة استدارت للعودة إلى المطار الذي أقلعت منه في العاصمة الإيرانية طهران، بعد نشوب حريق بها ومواجهتها مشكلة.

وسقطت، الأربعاء، طائرة ركاب أوكرانية من طراز “بيونغ 737” مما أسفر عن مصرع 176 شخصًا، بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا.

وشدد مسؤولون إيرانيون على أن الحادث وقع “لأسباب فنية”، حسب وكالة “فارس”.

غيّر أنّ الخطوط الجوية الأوكرانية نفت وجود أعطال في الطائرة المنكوبة، مؤكدة أنها جديدة وتم فحصها قبل يومين.

وفيما يعزز فرضيتي تعرض الطائرة لعمل إرهابي أو قصفها بصاروخ، رفض إيران تسليم الصندوق الأسود إلى أوكرانيا.

وفي اليوم الذي تحطمت فيه الطائرة الإيرانية أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بعدة صواريخ.

واليوم أيضا تعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد مجددا إلى قصف صاروخي تبناه الحرس الثوري الإيراني.

من جهة أخرى قررت الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتهما الجوية إلى بغداد وطهران اعتبارًا من مساء اليوم الخميس، بعد أن كانت رحلات الخطوط الجوية التركية وبيجاسوس توقفت أمس بسبب التوترات بين طهران وواشنطن.

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