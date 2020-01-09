9 يناير 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
nesemet
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

إفلاس سلسلة مستحضرات تجميل شهيرة في تركيا

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
6 مشاهدة
إفلاس سلسلة مستحضرات تجميل شهيرة في تركيا
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – شهد قطاع مستحضرات التجميل، الذي كان بعيدا عن الأزمة الاقتصادية، أول عملية إفلاس.

وأصدر القضاء التركي قرارًا بإفلاس شركة “تكين أجار Tekin Acar” لمستحضرات التجميل، أحد أضخم شركات مستحضرات التجميل في تركيا، التي كانت تمتلك 10 فروع في مراكز تسوق معروفة.

وقضت الدائرة الأولى المختصة بنظر قضايا الإفلاس في إسطنبول بإفلاس شركة تكين أجار، بحسب البيان المنشور في الجريدة الرسمية.

وأوضح البيان أن رئاسة الدائرة الأولى للمحكمة التجارية في إسطنبول قضت بإفلاس شركة تكين أجار بموجب المادة رقم 177 من قانون الإفلاس والمصادرة اعتبارا من الساعة 14:25 من يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول على أن تتولى دائرة الإفلاس تنفيذ القرار.

ولم يعد بالإمكان الولوج إلى الموقع الإكتروني لشركة “تكين أجار”، وكانت الشركة قد بدأت في إغلاق عدد من أفرعها.

أما عن وضع الشركات المكتوية بالاقتصاد المتدهور، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

kanun
وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول