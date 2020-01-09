الاحتياطي النقدي التركي يتراجع 4.25 مليار دولار في 3 أيام

أنقرة (زمان التركية) – تراجعت قيمة النقد الأجنبي في البنوك التركية بنحو 4 مليارات و240 مليون دولار أمريكي خلال ثلاثة أيام، فيما يبدو أنها محاولة من البنوك لوقف تدهور الليرة.

ومع بداية 2019، سجل الدولار الأمريكي معدلات مرتفعة أمام الليرة التركية، مقتربًا من حاجز 6 ليرات.

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي التركي، فإن قيمة النقد الأجنبي الصافي للبنك المركزي، كانت 37 مليار و128 مليون دولار أمريكي يوم الخميس الماضي، ولكن هذا الرقم تغير بعد ثلاثة أيام (أي في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري) ليصبح 32 مليار و998 مليون دولار أمريكي، أي سجل تراجعا بنحو 4 مليارات و240 مليون دولار أمريكي.

أما فيما يتعلق بديون التبادل (SWAP) المأخوذة من السوق، وهي التي تشمل الذهب والعملات الأجنبية وودائع المواطنين، فلم تشهد تغييرًا، إلا أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا في تركيا.

وكالة (بلومبرج) الإخبارية، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، كشفت أن البنوك الحكومية التركية باعت 1-1.5 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي في الأسواق، للحيلولة دون تخطي الدولار حاجز 6 ليرات.

وأوضحت الوكالة أن الأرقام والمعطيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التركي تكشف أن التدخلات السرية للسيطرة على سعر الصرف أكبر مما كان متوقعًا بكثير.

وقالت الوكالة إنه في حالة حساب رصيد النقد الأجنبية الخاصة بالمواطنين البالغة 130 مليون دولار أمريكي، والدخل الذي يتحقق من ارتفاع أسعار الذهب في الاعتبار، فإن هذا يعني أن المبلغ المباع من العملات الأجنبية أكبر من 4.5 مليارات دولار أمريكي.

وأوضحت الوكالة أن التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، أدت إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية، مشيرًا إلى أن الدولار وصل إلى 5.95 ليرة، ثم ارتفع إلى 5.99 ليرة في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، ليتراجع مرة أخرى إلى 5.95 ليرة.

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