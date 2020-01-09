9 يناير 2020

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تركيا توقف رحلاتها الجوية إلى العراق وإيران

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا توقف رحلاتها الجوية إلى العراق وإيران
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية)ـــ أوقفت الخطوط الجوية التركية، أمس الأربعاء رحلات الطيران إلى العراق وإيران، مؤقتًا على وقع التوترات مع واشنطن.

وتوقفت الرحلات المجدولة المخطط لها إلى العراق وإيران، احترازيا حتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ) من الخميس، وذلك بسبب التوتر الحاصل بين طهران واشنطن. وفق وكالة (الأناضول).

وقالت الوكالة استنادا إلى مصادر إن الخطوط الجوية التركية، أخرجت العراق وإيران من رحلاتها التي تسيرها، وذكرت أن طائرات الشركة ستمتنع من استخدام أجواء البلدين بشكل مؤقت.

يأتي القرار بعد تعرض طائرة أوكرانية أمس الأربعاء إلى التحطم بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، فيما عزز رفض إيران تسليم الصندوق الأسود إلى أوكرانيا فرضية تحطم الطائرة بسبب صاروخ، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس قصف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بعدة صواريخ.

kanun
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