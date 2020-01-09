تركيا.. حظر التجمعات في فان لمدة 15 يومًا

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت ولاية فان الحدودية جنوب شرق تركيا، حظرًا على التجمعات والمؤتمرات الصحفية لمدة 15 يوما لدواعي “الأمن القومي”.

وأفادت ولاية فان المتاخمة للحدود السورية في بيان أنه تم “حظر شتى أشكال الفعاليات من المسيرات والتجمعات والاعتصامات وإقامة المنصات والمؤتمرات الصحفية في الساحات المفتوحة ضمن حدود مدينة فان لمدة 15 يومًا اعتبارا من التاسع من يناير/ كانون الثاني بما يشمل أيضا الثالث والعشرين من الشهر نفسه”.

وأشار البيان إلى أن القرار يهدف إلى منع انتشار أعمال العنف وحفظ الأمن العام وحقوق وحريات الآخرين والحقوق والحريات الأساسية ومنع ارتكاب الجرائم والحفاظ على الأمن والنظام العام وإقرار الأمن القومي ودحض مخططات التنظيمات الإرهابية وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، على حد تعبيره.

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