الجامعة العربية تنعي السلطان قابوس وتنكس أعلامها حدادًا عليه

القاهرة (زمان التركية)ــ نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، الذي “لعب الدور الأكبر في نهضة البلاد”.

وجاء في بيان صادر عن الجامعة العربية أن الأمين العام ينعي “ببالغ الحزن وعميق الأسى إلى الأمة العربية والإسلامية المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سُلطان عُمان الذي وافته المنية اليوم 11 الجاري”. وقدم أبو الغيط “أحر التعازي للشعب العُماني لفقده رجلاً لعب الدور الأكبر في نهضة البلاد في العصر الحديث”.

وأكد أبو الغيط أن “الأمة العربية فقدت حاكماً من طرازٍ نادر، دأب خلال فترة حكمه على تبني خطٍ مستقل لبلاده جنبها الكثير من الأزمات والصراعات التي اعتصرت المنطقة، كما انحاز انحيازاً واضحاً للتحديث والتنمية ونجح في نقل البلاد نقلةً نوعية هائلة منذ تولى الحكم في 1970، حتى صارت على ما هي عليه الآن من استقرار وازدهار وانفتاح على العالم”.

وقال أبو الغيط إنه “يشاطر الشعب العُماني حزنه الصادق على رحيل السلطان قابوس، ويعرف قدر حب الناس له، مؤكداً أن السلطان طالما لعب أدواراً إيجابية على صعيد الدبلوماسية العربية، وأنه كان صاحب رؤية بعيدة ونظر ثاقب في الشئون الدولية والعربية، مضيفاً أنه حظي باحترامٍ وتقدير كبيرين على صعيد عالمي”.

وصرح مصدرٌ مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمانة العامة قررت تنكيس علمها مدة ثلاثة أيام حزناً على فقيد الأمة العربية.

وكان ديوان البلاط السلطاني أصدر اليوم السبت بيانا ينعى فيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية مساء الجمعة بعد معاناة مع المرض الذي ألم به منذ عام 2014.

وعين اليوم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور -66 عام-، خلفا لسلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، استجابة لوصيته.

وشارك السلطان هيثم في صلاة الجنازة اليوم على ابن عمه السلطان قابوس بن سعيد.

وأعلن الديوان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

وأمضي السلطان الراحل قابوس بن سعيد في الحكم 50 عامًا، إذ تولى المنصب في 23 يوليو/ تموز 1970.

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