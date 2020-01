المرصد السوري: جثث المسلحين الموالين لأردوغان تصل من ليبيا بصناديق

برلين (زمان التركية)ــ بعدما كشف تقرير تركي عن أول خسائر للجيش في ليبيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “جثث المرتزقة السوريين” الذين يقاتلون في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طابلس تصل الشمال السوري في صناديق خشبية.

“المرصد السوري” قال إن 6 مسلحين سوريين قتلوا في ليبيا، بينهم 3 عناصر من “لواء المعتصم” و3 عناصر من “السلطان مراد”، فضلا عن مقتل عضو من فرقة المعتصم الموالية لتركيا، ووصلت جثثهم إلى سوريا.

المرصد قال عملية نقل المقاتلين التي تجريها تركيا من سوريا إلى داخل الأراضي الليبية، مستمرة، كاشفًا عن ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن إلى نحو 1000 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات” وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت صحيفة “أحوال تركية” كشفت في وقت سابق الجمعة نقلا عما أسمتها “مصادر مطلعة” مقتل ثلاثة جنود أتراك في ليبيا وإصابة ستة آخرين، ما يجعلها أول خسائر تركية في العملية العسكرية بليبيا، التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آواخر العام الماضي.

وكشفت تغريدة على تويتر لحساب الثورة الليبية باللغة الإنجليزية عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت 270 كيلومترا غرب طرابلس. ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في الوقت الذي تستمر فيه قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في تضييق الخناق على قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

3 Turkish soldiers have been killed in Libya & 6 others are injured. The bodies have arrived at Misrata airport whilst the injured are being treated at Nalut hospital. (Libyan Media) #Libya

— LibyaReview (@LibyaReview) January 10, 2020