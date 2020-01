بعد إقرارها بإسقاط الطائرة.. أوكرانيا تنتظر تعويضات من إيران

كييف (زمان التركية)ــ قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن بلاده تنتظر تحقيقا كاملا وإقرارًا من إيران بمسئوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، ودفع التعويضات.

وأقرت إيران اليوم بالمسئولية عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية دون قصد والذي راح ضحيته 176 شخصا بعدما أنكرت إسقاط الطائرة في بادئ الأمر.

ويوم الأربعاء سقطت الطائرة في ذات اليوم الذي وجه فيه الحرس الثوي ضربات صاروخية لقواعد عسكرية أمريكية في العراق.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قال في بيان “إيران أقرت بالذنب في إسقاط الطائرة الأوكرانية، لكننا نصر على اعتراف كامل بالذنب”.

أضاف: “نتوقع من إيران تأكيدات على استعدادها لإجراء تحقيق كامل ومفتوح لتقديم المذنبين إلى العدالة وإعادة جثث القتلى ودفع تعويض وتقديم اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية”.

واعترفت القوات المسلحة الإيرانية بوقوع “خطأ بشري” تسبّب بكارثة الطائرة، وقالت في بيان إن الطائرة بدت “هدفا معاديا (…) وأصيبت بطريقة غير مقصودة”. وأضاف “في وضع أزمة ويتسم بالحساسية، أقلعت الرحلة الأوكرانية رقم 752 من مطار الإمام الخميني (في طهران). الطائرة وعند الانعطاف دخلت بطريقة خاطئة في دائرة هدف معاد بعد أن اقتربت من مركز عسكري حساس تابع للحرس الثوري” بينما كان “الجيش في تلك اللحظات في أعلى مستويات التأهب” وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة .

وعبر تويتر قدم الئيس الإيراني حسن روحاني اعتذارًا، وقال “التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصا بريئا”، موضحا أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤولين وإحالتهم للقضاء.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020