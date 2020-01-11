صحيفة: رئيس وزراء إيطاليا ينقل رسالة من حفتر إلى أردوغان

روما (زمان التركية) – قالت تقارير إن رئيس الوزراء الإيطالي جوريبى كونتى، سيبدأ هذا الأسبوع جولة بعدد من دول الشرق الأوسط، من أجل بحث سبل حل الأزمة الليبية.

بحسب وسائل الإعلام الإيطالية فإن جوريبى كونتى، يبدأ جولته الأولى من تركيا، بلقاء الرئيس التركي رجب أردوغان؛ وكشفت صحيفة “La Stampa” الإيطالية أن كونتي سينقل رسالة من المشير خليفة حفتر إلى أردوغان مفادها أنه مستعد لوقف إطلاق النار بشرط سحب القوات التركية.

الجولة الخاصة بحل الأزمة الليبية، من المقرر أن تشمل، كل من تركيا، ومصر، والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت صحيفة “La Repubbilica” الإيطالية أيضًا أن كونتي سيعقد لقاءات مع الدول الداعمة لكل طرف من طرفي الصراع في ليبيا، من أجل التشجيع على إعلان وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد طرف ثالث من أجل التصالح مع الجماعات والتيارات المختلفة المتناحرة في ليبيا.

كونتي كان قد استقبل خليفة حفتر في العاصمة روما، يوم الأربعاء الماضي، و”دعا إلى التخلي عن الخيار العسكري”، وفق بيان للحكومة الإيطالية.

ومن المقرر أن ينقل رئيس الوزراء الإيطالي لأردوغان موقفه خلال زيارته يوم الاثنين المقبل لتركيا، على أن يوضح له استعداد حفتر لوقف إطلاق النار بشرط سحب القوات التركية.

صحيفة “La Stampa” أكدت أن كونتي سينقل لأردوغان اقتراح نموذج “خروج مشرف” لفايز السراج الذي يتولى رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية، بالإضافة إلى تحديد اسم ثالث يكون ضامنًا لوقف الاشتباكات، مشيرة إلى أن هذا المقترح يلقى موافقة بين قادة الدول الأوروبية. وكشفت أن هذا المقترح غير مستبعد من قبل الأتراك.

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