هيثم بن طارق سلطان عُمان الجديد

عمان (زمان التركية)ــ عين السلطان هيثم بن طارق بن تيمور -66 عام-، اليوم السبت، خلفا لسلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، استجابة لوصيته.

وكان ديوان البلاط السلطاني أصدر اليوم السبت بيانا ينعى فيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية مساء الجمعة بعد معاناة مع المرض الذي ألم به منذ عام 2014.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الدفاع أن السلطان الجديد هو هيثم بن طارق بن تيمو، وقال “نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه هو سلطان عمان”

وشارك السلطان هيثم في صلاة الجنازة اليوم على ابن عمه السلطان قابوس بن سعيد.

وأعلن الديوان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

وأمضي السلطان الراحل قابوس بن سعيد في الحكم 50 عامًا، إذ تولى المنصب في 23 يوليو/ تموز 1970.

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