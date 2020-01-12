السياحة الإسرائيلية في تركيا تسجل رقمًا قياسيًا

تل أبيب (زمان التركية)ــ سجلت حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا رقمًا قياسيا في 2019 وفقا لصحيفة عبرية.

وبحسب تقرير لصحيفة The Marker بلغ عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا تركيا نحو 560 ألفا مما يشكل ارتفاعا بنسبة أكثر من 25 بالمئة مقارنة بعام 2018.

وكلاء سياحة زعموا أن شعبية المسلسل “عروس إسطنبول” ساهمت كثيرا في تكثيف هذه الحركة. وفق ما نقل موقع (هيئة البث الإسرائيلي).

ويقصد بعض السياح مدينة بورصة لزيارة المنزل الذي يشهد أعمال تصوير المسلسل، ويقوم الإسرائيليون بالتقاط صورا تذكارية في كل أرجاء المنزل، ومعالم مدينة بورصة، ونشرها على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وأشار وكلاء السياحة إلى أن معظم السياح الإسرائيليين الذين يزورون تركيا هم من المجتمع العربي.

وتحظى الدراما التركية باهتمام كبير في العديد من الدول حول العالم، ففي السابق أسرت مسلسلات مثل القرن العظيم -حريم السلطان- وايزل والقبضاي قلوب المشاهدين في إسرائيل والشرق الأوسط.

وفي عام 2018 سجلت الخطوط الجوية التركية زيادة في عدد المسافرين بين مطاري تل أبيب وأتاتورك في إسطنبول بنسبة 17.62% عن العام السابق.

יום ראשון בבורסהשדה התעופה סביחה, מסגד אמיר סולטן, שוק המשי ובית התה, תחנת האוטובוסים, תצפית על העיר, ואהבה גדולה למקום היפה הזה💗💗 Geplaatst door ‎טיול בעקבות הכלה מאיסטנבול‎ op Zondag 15 december 2019

عمليات زراعة الشعر

وبجانب السياحة، تجذب عمليات زراعة الشعر في تركيا العديد من الإسرائيليين، حيث أصبحت تركيا دولة عظمى لزرع الشعر ويستغل الإسرائيليون الفرصة لاستعادة الشعر الكامل الذي كان لديهم ذات مرة، مقابل دفع آلاف اليورو وقضاء عدد من أيام العطلة في تركيا.

وسافر مئات وحتى آلاف الإسرائيليين إلى تركيا لاستعادة مظهرهم الشاب الذي خسروه بسبب الصلع قاصدين عشرات العيادات التي تهتم بهذا الموضوع. ويستغل الكثير من الإسرائيليين الذين يجرون عمليات زرع الشعر الفرصة ويتجولون بعد العمليات الجراحية في شوارع إسطنبول لتناول الأكل، وقضاء وقت في السياحة.

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