صحفي: الاتفاقية التركية الليبية بداية انهيار نظام أردوغان

القاهرة (زمان التركية)ــ وصف الكاتب الصحفي نبيل نجم الدين المختص بالعلاقات الدولية الاتفاقية الموقعة بين الرئيس رجب أردوغان وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس بأنها تمثل انتهاكا وخرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وأنها ستجلب لنظام حكمه الدمار.

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وقال نجم الدين خلال برنامج (عين على الحدث) بإذاعة (صوت العرب) أن تصديق البرلمان التركي على المذكرة الأمنية والاقتصادية التى وقعها الرئيس التركي مع رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا فايز السراج تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والأممية وخرقا واضحا لكل الاتفاقيات الدولية.

وأوضح نجم الدين أن ما قام به الرئيس التركى أمر غير شرعى مشيرا إلى أنه يراهن على صمت القوى الدولية ويعتمد على ترتيبات سرية غير معلنة بينه وبين عواصم دول كبرى مهمة مؤكدًا أن ما قام به سيكون بداية لانهيار نظام حكمه بالكامل.

وذكر نجم الدين أن الحكومة الليبية الانتقالية قامت بالتصرف فى المقدرات الليبية فى معزل عن الشرعية التى جاءت بها، مؤكدا أن الأمر يستلزم تدخلاً دولياً وإقليميا وأن ما يجرى من كر وفر عسكرى يزيد الأزمة الليبية تعقيدا، لافتا إلى أنه يجب على المجتمع الدولى والمنظمات الدولية القيام بدور حيوى قوي لحسم هذا الصراع وحفظ السلام والاستقرار للدولة الليبية.

كما أشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أجرى مؤخرا عدة اتصالات هاتفية بموسكو وواشنطن وباريس أوضح خلالها أن ما يجرى فى ليبيا لا يخدم الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة، موضحا أن التدخل الخارجى فى الملف الليبيى سيؤدي إلى تعقيده.

وأفاد نجم الدين بأن المشهد الدولى فى أمس الحاجة لاستعادة الشرعية الدولية وحفظ الأمن والاستقرار مؤكدا أن ما يجرى من حولنا متعمد لتجزئة المنطقة العربية والإسلامية وإعادة تقسيمها كما يحلو للاستعماريين الجدد، مضيفا أن أردوغان صرح بأنه يريد استعادة إرث أجداده وأن ما يقوم به سيجنى ثماره الآخرون. وفقا لما جاء في موقع (ماسبيرو).

وختاما شدد نجم الدين على أنه على الحكام والأنظمة العربية أن تتخلى عن الخلافات الصغيرة التى سرعان ما تتحول إلى صراعات مؤكدا أن كل ما يجرى من خلافات بينية بين الدول العربية يخدم المخطط الكبير الذى يهدف لهدم الدول العربية وإعادة تقسيم المنطقة .

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