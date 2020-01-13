أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية ألمانيا التحضير لقمة برلين

القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالاً هاتفياً ظهر اليوم الاثنين من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، تناولاً فيه آخر المستجدات ذات الصلة بالأزمة الليبية والتحضيرات لانعقاد قمة برلين التي ستبحث جهود السلام في البلاد.

ووفق بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية تناول أبو الغيط وماس “الجهود الدبلوماسية القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، وما يجب أن يتبعه من جهد لاستئناف المسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، والتحضيرات لانعقاد قمة برلين التي ستدعو إليها المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي”.

وكانت برلين أعلنت أن قمة برلين بخصوص الأزمة الليبية ستعقد يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وانطلقت اليوم الإثنين جولة مفاوضات في العاصمة الروسية موسكو، تجمع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مع رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس فائز السراج، بحضور وزيرا الدفاع والخارجية التركيان والروسيان.

وقالت مصادر دبلوماسية روسية إنه من المنتظر التوقيع على اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية.

ياتي الاجتماع في ثاني أيام سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار، الذي دعا له الرئيسان التركي رجب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى، أنقرة والقاهرة اليوم الإثنين، فى إطار الوساطة الإيطالية لحل الأزمة الليبية، وقالت وكالة (نوفا) الإيطالية إن كونتى يزور تركيا، ثم يتوجه إلى مصر، لبحث الملف الليبى.

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