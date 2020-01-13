السراج وحفتر يوقعان اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو

أنقرة (زمان التركية) – مع اليوم الثاني لوقف إطلاق النار المعلن في ليبيا، من المنتظر أن يوقع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو اليوم.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن وقد رئيس حكومة السراج، يضم خالد المشري، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الدولة الليبي كهيئة استشارية ضمن الاتفاق السياسي الذي وقع عام 2015، أما وفد حفتر فيضم عقيلة صلاح رئيس برلمان طبرق المعترف به دوليًا.

وأكدت وكالة بلومبرج أنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حفتر والسراج اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، حسب ما نقلته عن مسؤولين أتراك وغربيين.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد دعوة نص عليها بيان الرئيس التركي رجب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول الأربعاء، وطلبت تركيا السبت من روسيا إقناع حفتر باحترامه.

ويقول حفتر إنه لا يمكن ضمان إحياء العملية السياسية واستقرار البلاد إلا من خلال القضاء على ما يصفها بـ “الجماعات الإرهابية” وحل الميليشيات التي تسيطر على طرابلس.