تركيا.. مدرب استغل الأطفال جنسيًا يعاقب بالسجن أكثر من 100 عام

غازي عنتاب (زمان التركية) – حكم القضاء في تركيا بالسجن أكثر من 100 عام على مدرب فنون لاتهامه بالاعتداء الجنسي على 14 طفلة، غرب البلاد.

يوسف جوكهان أمير الذي يعمل في أحد المراكز الثقافية بمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، أصدرت إحدى المحاكم التركية عليه حكمًا مبدئيا بالسجن 136 سنة، ثم خفضتها لتصبح 104 سنوات.

وكشفت التقارير أن يوسف جوكهان أمير كان يعمل مدربا لفن الفسيفساء في مركز خليل كارادومان للفن، الواقع في حي “جوفان أفلار” في بلدة “شهيد كامل” بمدينة غازي عنتاب، واعتدى خلال عمله بالمركز جنسيًا على 14 فتاة في سن الطفولة.

الواقعة فضحت عندما ذكرت إحدى الطالبات ما حدث معها لمعلم الصف الخاص بها، الذي أبلغ السلطات، بعدها فتحت النيابة العامة تحقيقًا استمعت فيه لأقوال الضحايا، ليتم إصدار مذكرة اعتقال في حق أمير بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2019.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 136 سنة، ولاحقا طلب المتهم تخفيض العقوبة استنادًا إلى حسن سلوكه خلال مدة قضاء عقوبته في السجن، فما كان من المحكمة إلا تخفيض العقوبته إلى 104 سنوات.

وتنتشر الاعتداءات الجنسية على الأطفال في تركيا، وهناك مطالبات بإقرار عقومة الإعدام بحق المغتصبين ومستغلي الأطفال جنسيًا.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان، أقر عام 2018 بتزايد الاعتداءات الجنسية على الأطفال وقال “ظهرت هجمات وتجاوزات حقيرة تجاه أطفالنا.نحن لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه، إذ أنها بمثابة قنبلة تؤدي المجتمع إلى انهيار. وسنتخذ خطوات في سبيل تطبيق أغلظ العقوبات في هذا الشأن” لكن منذ ذلك الحين ينتظر الشارع التركي تغليظ عقوبة المغتصبين والمعتدين جنسيا على الأطفال دون نتيجة.

وفي تلك الأثناء قال وزير العدل عبد الحميد جول: “سيتم معاقبة المتورطين في جرائم الاستغلال الجنسي تجاه الأطفال من خلال الإخصاء باستخدام مواد كيماوية”.

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