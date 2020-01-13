تركيا: 518 مليون دولار عجز في الميزان الجاري

أنقرة (زمان التركية) – سجل حساب تركيا الجاري عجزا بنحو 518 مليون دولار خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019، بينما بلغ الفائض الجاري ل12 شهرا نحو مليارين و725 مليون دولار.

وأعلن البنك المركزي التركي بيانات ميزان المدفوعات لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2019، حيث كشفت البيانات الصادرة عن المركزي التركي أن الحساب الجاري سجل عجزا بنحو 518 مليون دولار بعدما سجل فائضا بنحو مليار و41 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018. وبهذا بلغ إجمالي فائض الميزان الجاري ل12 شهرا حوالي مليارين و725 مليون دولار.

وأفاد البنك أن كلاً من تسجيل ميزان التجارة الخارجية التابع لميزان النفقات عجزا بنحو مليار و111 مليون دولار بعدما سجل فائضا في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018 بنحو 412 مليون دولار، وتراجُعِ صافي العائدات النابعة من ميزان الدخل الثانوي بنحو 90 مليون دولار ليسجل 129 مليون دولار، وتراجُع صافي العائدات النابعة من ميزان الخدمات بنحو 71 مليون دولار ليسجل مليار و601 مليون دولار، لعب دورا في هذه الإحصاءات.

وارتفع صافي العائدات النابعة من بند السفر في ميزان الخدمات بنحو 177 مليون دولار مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018 ليسجل مليار و414 مليون دولار.

هذا وتراجع صافي النفقات النابعة من بند عائدات الاستثمار في ميزان الدخل الأولي بنحو 140 مليون دولار مقارنة بالفترة عينها من عام 2018 ليسجل مليار و11 مليون دولار.