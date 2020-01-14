إجراء طارئ من وزارة الصحة التركية بسبب علاج قاتل

إسبرطة (زمان التركية) – عمت حالة من الذعر مستشفى إسبرطة شرق تركيا، بعد وفاة مريض بسبب عقار “Dormofol” المخدر، بينما تم إيداع مريض آخر في الرعاية المركزة، ووضع 6 آخرين تحت الملاحظة.

وزارة الصحة التركية أرسلت بيانًا إلى مديريات الصحة في 81 مدينة دون عليه “عاجل للغاية”، وأصدرت لها تعليمات بإيقاف استخدام الدواء فورًا، وإعادته لمستودعات الوزارة مرة أخرى.

حسب الادعاءات المنتشرة حول الواقعة، فإن الشركة المنتجة لا ترسل العلاج الأصلي المستخدم في عملية التخدير إلى تركيا حتى لا تتعرض لخسارة، بسبب اضطرابات سعر صرف اليورو أمام الليرة التركية؛ الأمر الذي دفع السلطات التركية لمنح العديد من الشركات المحلية الصلاحية لاستيراد بديل له.

وكشفت الادعاءات أن الأدوية المستخدمة من هذا النوع حدث بها خطأ في عملية الإنتاج مما ترتب عليه مشاكل صحية خطيرة للمرضى.

هيئة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية، أصدرت قرارًا بحظر بيع العلاج “Dormofol”، وسحبه من الأسواق مرة أخرى.

وأصدر رئيس الهيئة حقي جورسوز بيانًا في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، ينص على حظر بيع العلاج المذكور بجرعاته المختلفة، وقرر وقف تداول الدواء واستخدامه في المؤسسات الصحية لحين إجراء تحليل وفحص للعلاج.

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