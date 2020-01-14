إنتاج السيارات في تركيا يتراجع 5.7% خلال 2019

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات أن إنتاج السيارات في تركيا، خلال عام 2019 تراجع بنسبة 5.7% ليصل إلى 1.46 مليون سيارة فقط.

حسب معطيات جمعية صناعة السيارات، فإن تركيا تقوم بتصدير 86% من إنتاجها، مشيرة إلى تراجع صادرات القطاع بنحو 5% ليسجل 1.25 مليون سيارة فقط.

وكشفت الأرقام الصادر الجمعية تراجع صادرات شركة فورد للسيارات بنسبة 4.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وكذلك تراجع صادرات شركة “توفاش” التركية بنسبة 13.8% خلال الفترة نفسه.

ورغم التراجع العام في إنتاج السيارات في تركيا، إلا أن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان الوضع فيه مختلفا إذ شهد زيادة بنسبة 10.3%، ليصل إلى 135 ألف و775 سيارة.

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