زيادة في التبادل التجاري بين تركيا ومصر

القاهرة (زمان التركية)ــ زادت قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2019 لتسجل 4.499 مليار دولار في مقابل 4.379 مليار دولار، بزيادة 2.7% خلال ذات الفترة من 2018.

ووفق بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، يصب الميزان التجاري بين البلدين في صالح تركيا بقيمة 1.645 مليار دولار خلال الـ 10 اشهر الأولى من 2019. وفق صحيفة (أموال الغد) المصرية.

وهناك اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتركيا دخلت حيز النفاذ منذ عام 2007، يقول مستثمرون مصريون إنها تضر بالصناعة الوطنية ويطالبون بوقفها.

وتشير نشرة التجارة الخارجية للجهاز المركزي للإحصاء إلى زيادة قيمة الواردات المصرية من تركيا خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2019” لتسجل نحو 3.072 مليار دولار في مقابل 2.708 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنمو قدره 13.4% لتستحوذ على 4.9% من إجمالي الواردات المصرية خلال تلك الفترة، في حين تراجعت خلال أكتوبر بنسبة 15% لتبلغ 312.623 مليون دولار في مقابل 368.238 مليون دولار خلال أكتوبر 2018.

وارتفعت واردات مصر من حديد وصلب- فولاذ من تركيا بنسبة 83.9% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2019 لتبلغ 419.069 مليون دولار في مقابل 227.906 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، يأتي ذلك بالرغم من تطبيق رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من او ذات منشأ تركي لمدة 5 سنوات في ديسمبر 2017.

وزادت قيمة واردات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2019” بنسبة 20.4% لتبلغ 507.839 مليون دولار في مقابل 421.92 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، ومن مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بنسبة 13.4% لتبلغ 235.733 مليون دولار في مقابل 207.806 مليون دولار ، ومن سيارات وجرارات ودرجات وأجزاؤها بنسبة 14.1% لتسجل 268.663 مليون دولار في مقابل 235.467 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري زيادة كبيرة في واردات السيارات التركية لمصر خاصة في ظل تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات التركية وفقًا لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا مطلع يناير الجاري.

في حين تراجعت من مصنوعات من حديد أوصلب-فولاذ لتبلغ 171.185 مليون دولار في مقابل 196.036 مليون دولار بانخفاض 12.7%.

ولفتت النشرة إلى تراجع الصادرات المصرية إلى السوق التركي خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2019 بنسبة 14.6% لتسجل 1.427 مليار دولار في مقابل 1.671 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 لتستحوذ على 5.8% من إجمالي الصادرات المصرية خلال تلك الفترة، كما انخفضت خلال أكتوبر بنسبة 9.2% لتبلغ 129.048 مليون دولار في مقابل 142.073 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الأسمدة إلى تركيا بنسبة 33.9% خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2019” لتسجل 164.527 مليون دولار في مقابل 248.812 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، وكذلك من منتجات كيماوية غير عضوية بنسبة 1.1% لتبلغ 104.372 مليون دولار مقابل 105.518 مليون دولار .

وأرجع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، انخفاض قيمة الصادرات المصرية وخاصة الكيماوية لتركيا نتيجة تراجع قيمة العملة التركية خلال العام الماضي الأمر الذي أثر على قيمة الصادرات رغم ارتفاع حجمها وكذلك تراجع سعر البترول .

وارتفعت الصادرات المصرية من آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها إلى تركيا بنسبة 30.1% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2019 لتبلغ 82.424 مليون دولار في مقابل 63.35 مليون دولار، ومن لدائن ومصنوعاتها بنسبة 8.6% لتسجل 323.665 مليون دولار في مقابل 297.936 مليون دولار، ومن شعيرات تركيبية أو اصطناعية بنسبة 36.5% لتبلغ 88.114 مليون دولار في مقابل 64.561 مليون دولار.