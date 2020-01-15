أردوغان يلتقي رئيس مجلس الانتخابات والزيارة تثير الشكوك

أنقرة (زمان التركية) – استقبل الرئيس التركي، رجب أردوغان، رئيس المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) سعدي جوفين، بالقصر الرئاسي.

وأثار عقد اللقاء في ساعات المساء تساؤلين حول ما إن كان سعدي جوفين سيتقاعد أو أن حزب العدالة والتنمية يستعد لعقد انتخابات مفاجئة.

ولم يصدر أي تصريح رسمي بعد بشأن اللقاء الذي عُقد بعيدًا عن الصحافة، غير أن صحفيين نشروا تغريدات ذكروا خلالها أن موعد عقد اللقاء يحمل معاني كثيرة وأن هذا اللقاء يشير إلى أن تركيا على موعد مع انتخابات مفاجئة.

هذا ورأى البعض أن جوفين سيُحال للتقاعد وأن هذا اللقاء بمثابة زيارة الوداع.

وكانت الرئيس رجب أردوغان مدد في يوليو/ تموز 2019 فترة ولاية رئيس المجلس الأعلى للانتخابات سعدي جوفين وباقي أعضائها لمدة عام إضافي، حتى يناير/ كانون الثاني الجاري 2020 بالرغم من بلوغه سن التقاعد.

جوفين تولى رئاسة المجلس الأعلى للانتخابات في يناير/ كانون الثاني 2013، وأدار منذ ذلك التاريخ الاستحقاقات الانتخابية في تركيا.

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