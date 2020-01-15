تبرئة جنرال تركي محكوم عليه بالمؤبد بتهمة دعم انقلاب 2016

أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي حكمًا ببراءة الجنرال السابق متين إييديل، بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري خلال محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.

محكمة الاستئناف في تركيا، أصدرت بعد ثلاث سنوات حكمًا ببراءة العميد متين إييديل من التهم الموجهة إليه، مع التصديق على قرار الإفراج عنه، بينما أكدت الأحكام الصادرة في حق المتهمين الآخرين المحاكمين بتهمة “محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري”.

العميد متين إييديل، كان سابقًا قائد الاتصالات والتدريب القتالي في القوات البرية، وفي الوقت نفسه هو صهر نهاد أوزدمير مالك شركة “ليماك جروب” القابضة المقرب من الرئيس رجب أردوغان.

المحكمة أصدرت أيضا حكمًا بالسجن المؤبد المشدد في حق العميد السابق لطفي إحسان ياكن أوغلو، واللواء السابق حمزة كوتش يغيت، في القضية نفسها، بتهمة “محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري”.

بينما حكمت ببراءة القائد السابق لمدارس قيادة التدريب العقيدة، الفريق عبد الله باروتجو، والرئيس السابق لإدارة التطوير القتالي، العميد محمد توبجو، وضابط المراقبة السابق أرصال دومان.

وقال إييديل في دفاعه عن نفسه في جلسة سابقة: “تحركت في ليلة الانقلاب من أجل حماية بلدي وأمتي ورئيس الجمهورية، وقلت إن الأوامر التي أصدرها الانقلابيون مزيفة. أنا أعلم أنهم حاكوا هذه المؤامرة ضدي وضد عائلتي. عندما أعد هؤلاء الخونة خطتهم، في ذلك الوقت كنت في عطلة مع أسرتي في دولة المغرب. لقد تنصتوا عليّ لمدة عامين، وأعدوا تقريرا بشأني قائلين إنه ليس منا. ولكن بالرغم من كل ذلك، أنا أحاول أن أثبت أنني لست منهم منذ 648 يومًا”.

وفي يوليو/ تموز 2016 كان قد تمّ فصل 87 جنرالاً من أصل 202 جنرال، أبرزهم قائد الجيش الثاني السابق آدم حدودي، وقائد الاتصالات والتدريب القتالي، متين إيديل.

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