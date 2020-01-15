تركيا.. شركة حكومية تخسر 16 مليون ليرة في استثمار “غير عقلاني”

ريزا (زمان التركية) – تكبدت شركة “تشايكور” الحكومية التركية لإنتاج الشاي خسائر وصلت إلى 16 مليون ليرة تركية، بعد ضخها استثمارات بدون دراسىة جدوى وافية.

الشركة قررت منذ سنوات إنتاج السكر من نبات ستيفيا، الذي ينمو في دول مثل أمريكا الجنوبية والأرجنتين والصين. وأقدمت الشركة على تأسيس مصنع لخط الإنتاج الجديد، على أن يكون تجريبيًا لمدة 5 سنوات، ولكنها تبين أن الظروف المناخية في تركيا غير مناسبة لزراعة لهذا النبات.

تقرير ديوان المحاسبة، لعام 2018 حول شركة تشايكور، أوضح أن هذا النوع من النباتات يحتاج إلى أرض منبسطة ومستوية، وهو الأمر الذي لا يتوفر في مدينة مثل ريزا، “فضلًا عن أن نبات ستيفيا المزروع في تركيا غير مناسب للحصول على مستخلص من القيم التي يمتلكها. ليس عقلانيًا أن يتم ضخ استثمارات في منتج كهذا، دون دراسة جدوى كافية للتكلفة وحالة السوق ومجال الاستخدام”.

وتعرضت شركة تشايكور في عام 2017 لخسائر تقدر بـ 267.6 مليون ليرة، تضاعفت نحو 3 مرات في 2018 لتصبح 657 مليونا و86 ألف ليرة.

وتأتي محاولة “تشايكور” للاستثمار في إنتاج السكر بعد خصخصة الحكومة 14 مصنع سكر في البلاد.

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