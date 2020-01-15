تعرف على أذكى شعوب العالم

أنقرة (زمان التركية) – نشر موقع “فاوتشر كلاود Vouchercloud”، البريطاني قائمة حول أذكى شعوب العالم.

وتصدرت اليابان وسويسرا والصين والولايات المتحدة وهولندا القائمة التي تم إعدادها من قبل “فاوتشر كلاود” وفقا لعدد من المعايير تضمنت عدد جوائز نوبل التي حصلت عليها كل دولة ومتوسط معدل الذكاء والنجاحات المدرسية.

واحتلت روسيا المرتبة الثامنة في عدد جوائز نوبل والمرتبة الـ32 في متوسط معدل الذكاء والمرتبة السادسة في النجاحات المدرسية، بينما تصدرت سنغافورة القائمة في معدل الذكاء والنجاحات المدرسية.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة في عدد جوائز نوبل، حيث حصدت أمريكا 368 جائزة نوبل في حين حصدت روسيا 23 جائزة نوبل.

وأوضحت الدراسة أن 38.46 في المئة من طلاب المدارس في روسيا حصلوا على درجات عالية في الاختبارات، بينما تصدرت سنغافورة هذه القائمة مسجلة 71.37 في المئة.

هذا ولم تأتي تركيا ضمن الدول الخمس والعشرين الأولى في أي من الفئات.