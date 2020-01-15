رئيس بلدية إسطنبول يدافع عن زوجته

إسطنبول (زمان التركية)ــ دافع عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو أمس الثلاثاء عن مشاركة زوجته في مسرحية ألف روايتها القيادي الكردي المسجون صلاح الدين دميرتاش.

في حديثه للصحفيين، أعرب إمام أوغلو عن دعمه لخيار زوجته ديلك إمام أوغلو مشاهدة مسريحة ديفران “Devran” (الحظ)، المأخوذة عن مجموعة قصصية قصيرة للزعيم الكردي دميرتاش المسجون بتهم تتعلق بالإرهاب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقال إمام أوغلو للصحفيين: “زوجتي امرأة تركية متعلمة جيدًا وتعرف أين تذهب. إنها قادرة على تفسير [ظروف] البلد والعالم.. لم أشارك ولا أحب أبداً المشاركة في الديماغوجية”.

وأضاف عمدة إسطنبول المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض: “أعتقد أن النساء سيقدمن أكبر مساهمة في وحدة وإخاء هذا البلد. أتمنى أن يتحدث الرجال أقل”.

تصريحات إمام أوغلو جاءت كرد فعل على وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي انتقد يوم الاثنين الماضي ديليك إمام وغلو، بالإضافة إلى شخصيات معارضة أخرى من دون أن يذكرها، لمشاهدتهم المسرحية قائلاً: “لا ينمكنكم تنظيف أيديكم من الدماء بالمسرحيات”.

شاهدت ديلك إمام أوغلو المسرحية إلى جانب باشاق، زوجة صلاح الدين دميرتاش، والسياسيين الأكراد، الأمر الذي أزعج وزير الداخلية سليمان صويلو المعروف بموقفه المتشدد من السياسة الكردية، حيث إن وزارته أبعدت أكثر من 30 رئيس بلدية كرديا منتخبا عن منصبهم في عام 2019 وحده.

يذكر أن مسؤولي الحكومة التركية كثيرا ما يتهمون السياسيين الأكراد بعلاقات مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، وهي جماعة مسلحة مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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