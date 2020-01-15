سيناتور أمريكي: قاسم سليماني كان يخطط لتنفيذ عملية في تركيا

واشنطن (زمان التركية) – ظهرت ادعاءات أمريكية تتحدث عن أن الجنرال الإيراني المقتول قاسم سليماني كان يخطط لتنفيذ عمليات في عدد من الدول من بينها تركيا.

بحسب مقترح قدم إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، لمكافأة العسكريين الذين نفذوا عملية قتل قاسم سليماني، زعم أن “سليماني” خطط لشن هجمات على عدد من الدول من بينها تركيا وألمانيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وكينيا.

المقترح قدمه السيناتور تيد كروز إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بتوقيع من 44 سيناتور جمهوري، وهو الغرض منه مكافأة الجنود الذين نفذوا عملية قتل قاسم سليماني.

مقترح كروز ذكر فيه أن سليماني وقف وراء واقعة محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد أواخر العام الماضي، بالإضافة إلى تورطه في محاولة اغتيال السفير السعودي لدى واشنطن عادل الجبير في عام 2011، قائلًا: “لقد كان مقتل قاسم سليماني عزاءً كبيرًا لمئات المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا في العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى عائلات الآخرين الذين قتلوا في الهجمات التي شنها فيلق القدس التابع للحرس الثوري”.

وأكد التقرير على أن سليماني كان ينفذ عملية تطهير عرقي ضد المسلمين السنة في منطقة الشرق الأوسط بشكل واسع.

من جهة أخرى أدان المسئولين الأتراك وفي مقدمتهم الرئيس رجب أردوغان، مقتل قاسم سليماني وأعتبروه تصرفًا خاطئًا وغير مقبول.

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