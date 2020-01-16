إفلاس 5 شركات في تركيا بسبب الديون

أنقرة (زمان التركية) –المزيد من الشركات والمصانع في تركيا تنضم إلى قائمة “الإفلاس” بالرغم من تأكيد الرئيس التركي رجب أردوغان، على عدم وجود أزمة اقتصادية.

حسب الجريدة الرسمية التركية، رفعت دعوى إفلاس ضد عدد من الشركات في قطاعات الإنشاءات والزراعة والأثاث والسياحة.

المحكمة المختصة في مدينة أوشاك أصدرت قرارًا بإفلاس شركة “Özyurt” للإنشاءات، وكذلك أصدرت المحكمة في إسطنبول قرارًا ببدء نظر إفلاس ضد شركة “Agrives” للزراعة.

أما المحكمة المختصة في مدينة أنطاليا، فقد أصدرت قرارًا بإعلان إفلاس شركة “Koz” للهندسة، بالإضافة إلى إعلان إفلاس شركة “Koz” للأبنية والأثاث.

كما أعلنت المحكمة الاقتصادية في منطقة بكير كوي بإسطنبول، إفلاس شركة “Mihar” للسياحة، والتي تعمل في مجال السياحة والسيارات والبرمجيات.

وفي البداية تطلب الشركت المتعثرة في سداد ديونها “تسوية إفلاس” من المحاكم التجارية لتحصل على مهلة ثلاثة أشهر لجدولة ديونها، وحمايتها من الإفلاس وفي حال فشلت في تسديد ديونها خلال الفترة المذكوة يكون الإفلاس مصيرها.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

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