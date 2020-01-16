تركيا: 123 مليار ليرة عجزًا بموازنة حكومة أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – سجلت موازنة الحكومة المركزية في تركيا عجزا يزيد عن 123 مليار ليرة خلال عام 2019، بنسبة 69.9% مقارنة بعام 2018.

وذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان أن موازنة الحكومة المركزية سجلت عجزا خلال عام 2019 بنحو 123.7 مليار ليرة.

وخلال شهر ديسمبر/ كانون الأول وحده سجلت الموازنة عجزا بنحو 30.8 مليار ليرة دون الفائدة قدره 26.6 مليار ليرة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019 ارتفعت عائدات الموازنة بنحو 9.1 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 73.3 مليارات ليرة، كما ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 21.8 في المئة لتسجل 104.1 مليار ليرة، وفي الشهر الأخير ارتفعت عائدات الضرائب بنحو 31.3 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 60.1 مليار ليرة، بينما ارتفعت نفقات الموازنة الأولية بنحو 19.8 في المئة لتسجل 99.9 مليارات ليرة.

وعام 2018 سجلت الموازنة عجزا بقيمة 72.8 مليار ليرة، غير أن هذه النسبة ارتفعت بنهاية عام 2019 إلى 123.7 مليار ليرة.

وبختام عام 2019 ارتفعت عائدات الموازنة بنحو 15.5 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل 875.8 مليار ليرة، كما ارتفعت أيضا نفقات الموازنة بنحو 20.3 في المئة لتسجل 999.5 مليار ليرة، وارتفعت كذلك عائدات الضرائب بنحو 8.3 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل 673.3 مليار ليرة، بينما ارتفعت أيضا نفقات الموازنة الأولية بنحو 18.9 في المئة لتسجل 899.5 مليار ليرة”.

وبالتالي ارتفع العجز السنوي بميزانية الحكومة المركزية في تركيا عام 2019 بنسبة 69.9% مقارنة بعام 2018 لتسجل 123.7 مليار ليرة تركية.