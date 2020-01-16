تركيا: 40% زيادة بأعداد المتقاعدين الذين يضطرون للعمل

أنقرة (زمان التركية) – شهدت أعداد المتقاعدين، الذين يضطرون للاستمرار في العمل لتعويض معاشهم المنخفض، زيادة قياسية خلال السنوات الخمس الأخيرة في تركيا، وفق بيانات رسمية.

وخلال عام 2019 ارتفع عدد المتقاعدين، الذين يضطرون للعمل، بنحو 40 في المئة مقارنة بالعام السابق ليسجل 94 ألف و579 متقاعدا.

نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أنقرة، مراد أمير، قال إن نحو نصف المتقاعدين في تركيا والمقدر عددهم بنحو 12 مليون متقاعد يعملون بشكل غير قانوني. وتقدم مراد بمذكرة استفهامية إلى وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية طالبها بالكشف عن إحصاءات المتقاعدين الذين يضطرون للعمل.

وزير الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، أشارت وفق ما نقلت صحيفة (جمهوريت) أن إلى وجود 55 ألف و731 متقاعدا مسجلين اضطروا للعمل عقب التقاعد في عام 2015 وأن هذه النسبة ارتفعت في عام 2016 إلى 61 ألف و677 متقاعدا لتواصل الارتفاع في عامي 2017 لتسجل 64 ألف و160 متقاعدًا. وفي عام 2018 بلغت هذه النسبة 67 ألف و202 متقاعد.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل كبير، وبلغ معدل التضخم خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.