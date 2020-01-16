وزير الدفاع التركي يكشف موعد تشغيل بطاريات S-400

موسكو (زمان التركية) – كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن موعد تشغيل أنظمة الدفاع الروسية S 400.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الوزير أكار إن عمليات التدريب والتنصيب لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن منظومة S 400 الروسية ستعمل بشكل فعلي خلال شهر أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار المقبلين.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، قال في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، إن تركيا من الممكن أن تحصل العام الجاري على دفعة جديدة من صواريخ “S-400 Triumf” التي تسببت في أزمة بين أنقرة وواشنطن.

يوري بوريسوف اعتبر خلال حواره التلفزيوني مع قناة “Rossiya 24” الروسية، أن تركيا تدافع عن مصالحها الشخصية من خلال هذه الأنظمة، بالرغم من أنها عضو في حلف الناتو.

وتسلمت تركيا العام الماضي من روسيا أربع بطاريات من طراز S-400، تنفيذا للصفقة الموقعة في ديسمبر/ كانون الثاني 2017 بقيمة 2.5 مليار دولار.

وكان رئيس إدارة خدمات التعاون العسكري التقني الفدرالي الروسي، ديمتري شوجاييف، قد أوضح أن هناك احتمالات كبير أن يتم توقيع اتفاق جديد خلال عام 2020 بشأن تسليم الدفعة الثانية من منظومة S-400 الخاصة بتركيا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير أكد أن حصول تركيا على السلاح الروسي يعني عدم منحهم المقاتلات الأمريكية F-35.

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