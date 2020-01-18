استطلاع رأي: حليف أردوغان لن يحقق نسبة التمثيل البرلماني

أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي جديد في تركيا، أن حزب الحركة القومية المتحالف مع العدالة والتنمية الحاكم، تقل نسبة تأييده في الشارع عن المطلوب للتمثيل البرلماني، فيما يتفوق عليه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

مؤسسة “MetroPOLL” التركية المتخصصة في الدراسات واستطلاعات الرأي، أجرت استطلاعًا للرأي بعنوان “تقييم نبض تركيا ديسمبر/ كانون الأول 2019”.

خلال الاستطلاع سأل المواطنين عن الحزب الذي سيصوتون له في حالة عقد انتخابات، وكانت الإجابة أن 41% سيصوتون لصالح حزب العدالة والتنمية، بينما أوضح 24.8% أنهم سيصوتون لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

أما حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، فقد حصل على 11% من الأصوات، بينما حصل حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب الرئيس رجب أردوغان، على 9.8% فقط، أي أقل من الحد الأدنى للتمثيل البرلماني.

وتحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية منذ انتخابات يونيو/ حزيران 2018، بسبب تراجع شعبية الحزب الحاكم في الشارع، وخشية من أن تضم الحكومة أحزابا معارضة للرئيس أردوغان.

كما حصل حزب الخير القومي، المنشق عن حزب الحركة القومية على 8.3% فقط من الأصوات، أما حزب “المستقبل” أحدث الأحزاب السياسية، فقد حصل على 2% فقط من الأصوات، بينما حصل الحزب المرتقب أن يعلن نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان تأسيسه في الأيام، فقد حصل على 1.7% فقط.

وتتفق نتائج استطلاع الرأي هذه مع أخرى، لمؤسسة “Optimar” للدراسات واستطلاعات الرأي، في تركيا، والتي رأت أن حزب الخير القومي، وحزب الحركة القومية لن يحصلا على التأييد الكافي للوصول إلى البرلمان.

استطلاع رأي Optimar المعروف قربها من حزب العدالة والتنمية الحاكم بمشاركة ألفين و185 مشاركًا من 26 مدينة، في الفترة بين 12-15 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، كشف أن 35% من المشاركين سيصوتون لحزب العدالة والتنمية، و18.8% سيصوتون لحزب الشعب الجمهوري المعارض، و10.3% سيصوتون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وتقول تقارير إن حزب العدالة والتنمية ينوي إجراء تعديل على القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان، من خلال إلغاء المادة التي تنص على أن يكون الحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان 10%.

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