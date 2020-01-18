تركيا.. إلغاء معاش التقاعد لأكثر من 30 ألف مواطن مغترب

أنقرة (زمان التركية) – كشفت صحيفة “سوزجو” التركية، أن معاشات التقاعد لنحو أكثر من 30 ألف مواطن تركي مغترب، دفعوا أموالًا لشركات تأمين وهمية، قد ألغيت، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكثر من ذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات التركية قامت بإلغاء معاشات التقاعد لهؤلاء المواطنين، بسبب تقديم مسئولي هذه الشركات مستندات مزيفة ومعلومات خاطئة إلى هيئة التأمينات.

وأعلنت هيئة التأمينات اكتشفت وجود آلاف من المواطنين المؤمن عليهم من خلال شركات تأمين وهمية، ولجأت إلى إلغاء معاشات التقاعد الخاصة بهم.

المحامية مهتاب بيتشار أوضحت أن عدد الذين ألغيت معاشات التقاعد الخاصة بهم بلغ 30 ألف مواطن مغترب حتى الآن، وقد يرتفع هذا العدد إلى 100 ألف مواطن، ورأت أن المسؤولين الأتراك تأخروا في تحذير المواطنين من شركات التقاعد المزيفة.

في سياق متصل، شهدت أعداد المتقاعدين الأتراك، الذين يضطرون للاستمرار في العمل لتعويض معاشهم المنخفض، زيادة قياسية خلال السنوات الخمس الأخيرة في تركيا، وفق بيانات رسمية.

نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أنقرة، مراد أمير، قال إن نحو نصف المتقاعدين في تركيا والمقدر عددهم بنحو 12 مليون متقاعد يعملون بشكل غير قانوني. وتقدم مراد بمذكرة استفهامية إلى وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية طالبها بالكشف عن إحصاءات المتقاعدين الذين يضطرون للعمل.

وزير الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، أشارت وفق ما نقلت صحيفة (جمهوريت) إلى أن 67 ألف و202 متقاعدا مسجلين اضطروا للعمل عقب التقاعد في عام 2018، بعدما كان يبلغ عددهم في عام 2015 نحو 55 ألف و731 متقاعدا مسجلين اضطروا للعمل عقب التقاعد.

ويقدر عدد المتقاعدين الذين يعملون فعليا في تركيا بدون تسجيل خلال عام 2019 حوالي 94 ألف و579 متقاعدا.

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