وزير خارجية مصر يرد على وزير دفاع تركيا

القاهرة (زمان التركية)ــ قال وزير خارجية مصر، سامح شكرى، إن بلاده لها حدود برية وبحرية متاخمة لدولة ليبيا وبالتالى دائماً لها مصلحة فى أن يكون أى ترسيم للحدود فى دائرتها المباشرة تتفق مع قواعد القانون الدولي.

موضحاً خلال مداخلة مع فضائية MBC مصر”أنه ربما ما تم التوصل إليه من اتفاق فيما بين السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على أى حقوق مصرية، ولكن الاتفاق فى حد ذاته غير قانونى، وبالتالى ليس له أى أثر، وهو والعدم سواء.

يأتي ذلك ردا على وزير الدفاع التركي الذي قال إن مصر ليست جارة لليبيا عبر البحر.

وكان وزير دفاع التركي خلوصي آكار قال قبل يومين: “ليبيا هي جارتنا عبر البحر ومن غير المرجح أن نبقى على الحياد، بينما تتواجد هناك دول ليست جارة مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية” وفق صحيفة “ديلي صباح”.

وبخصوص مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وذكر وزير الخارجية المصري، أن الهدف منه أن تجتمع الدول المؤثرة وهى الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والدول الإقليمية ذات التأثير لوضع خارطة طريق لتحديد العناصر الضرورية لحل الأزمة الليبية وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، وعندما تجتمع الدول وتتوصل إلى اتفاق وعناصر الحل، مضيفاً أنه سوف يتم الإعلان عن مستوى التمثيل الرسمى لمصر فى مؤتمر برلين خلال الساعات المقبلة. وفقا لصحيفة (اليوم السابع).

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