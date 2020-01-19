مقال أردوغان: سندرب قوات الأمن الليبية.. على أوروبا أن تثق في تركيا

برلين (زمان التركية) – نشرت مجلة “Politico” الأمريكية، مقالًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل ساعات من انطلاق قمة برلين حول الأزمة الليبية، حمل عنوان: “الطريق للسلام في ليبيا يمر من تركيا” ودعا فيه الرئيس التركي إلى دعم حلفائه في طرابلس حكومة الوفاق الوطني.

قال أردوغان في مقاله المنشور السبت: “إذا فكرنا أن أوروبا قد تكون غير متحمسة لتقديم الدعم العسكري في ليبيا، سنجد أن تعاونها مع تركيا التي وعدت بتقديم الدعم العسكري هو الخيار المطروح فقط”.

أضاف “سندرب قوات الأمن الليبية ونساعدها على مكافحة الإرهاب وتهريب البشر وغيرهما من الأمور التي تمثل تهديدا بالغا للأمن الدولي”.

ورأى أردوغان أن المجتمع الدولي لم يفِ بمسؤولياته فيما يتعلق بالحرب الداخلية في ليبيا، قائلًا: “ليبيا تواجه حربا داخلية دامية منذ عشر سنوات تقريبًا. إلا أن المجتمع الدولي لم يفِ بالتزاماته ومسئولياته حتى الآن؛ ولم ينجحوا في إنهاء العنف وتحقيق السلام والاستقرار هناك. اليوم نحن أمام نتائج هذه اللامبالاة”.

وأضاف في مقاله: “إن الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، تتعرض لهجمات خليفة حفتر الذي يشعل الحرب منذ سنوات. التنظيم المسلح الخاص بحفتر الذي يحاول تنظيم انقلاب في البلاد، يتلقى دعما من دول مثل مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة”.

وأكد أن عدم تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية من قبل الاتحاد الأوروبي، هو إهانة لحقوق الإنسان والديمقراطية التي تعتبر القيم الأساسية لأوروبا نفسها، قائلًا: “ترك ليبيا إلى داعي الحرب (حفتر) سيكون خطأ كبيرا”.

وأنهى أردوغان مقاله مؤكدًا على أن أوروبا يمكنها أن تثق في تركيا الصديق القديم لها، وقال: “إن أوروبا اليوم في مفترق طرق. في هذه المرحلة يجب أن يكون الراغبون السلام أقوياء. وعليهم أن يفعلوا كل ما في وسعهم من أجل إنهاء العنف. أوروبا يمكنها أن تثق في حليفها وصديقها القديم تركيا من أجل الوصول إلى هذا الهدف”.

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