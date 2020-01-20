أردوغان: الصومال طلب من تركيا التنقيب عن النفط بسواحله

لندن (زمان التركية)ــ بينما لم يتنهي جدل مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا؛ تحدث الرئيس التركي رجب أردوغان، عن طلب قدمته حكومة الصومال إلى تركيا للتنقيب عن النفط في سواحل البلاد.

ونسب تلفزيون (N.TV) المحلي، إلى أردوغان قوله ”هناك عرض من الصومال. يقولون: هناك نفط في مياهنا وأنتم تقومون بهذه العمليات مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا أيضا“.

وأضاف ”هذا مهم جدا بالنسبة لنا… لذلك ستكون هناك خطوات نتخذها في عملياتنا هناك“ وفق وكالة (رويترز).

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وقع أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس فايز السراج مذكرة تجيز لتركيا التنقيب في مياه البحر المتوسط قرب السواحل الليبية.

وأعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، قبل أيام قرب انطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بالمناطق التي يشملها الاتفاق في شرق المتوسط.

خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت العلاقات الثنائية بين تركيا والصومال طفرة كبيرة في شتى المجالات، وفي مقدمتها التعاون الدبلوماسي والعسكري، والشراكة الاقتصادية.

وفي مسعاها لإحداث تواجد استراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، أسست القوات المسلحة التركية قاعدة عسكرية في “الصومال”، كما تولى الجيش التركي مهام إعادة تحديث الجيش الصومالي وتدريب الضباط والعسكريين.

يُذكر أن تركيا افتتحت عام 1979 أولى سفاراتها في العاصمة مقديشو، لكنها اضطرت لإغلاقها مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1991، وفي 2011 عادت تركيا لتفتتح سفارتها في مقديشو من جديد، وبعد 3 أعوام افتتحت قنصلية عامة لها في إقليم أرض الصومال.

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