الرئيس المصري يشارك في قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية

لندن (زمان التركية) _ وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد قادما من برلين، إلى المملكة المتحدة بصحبة وفد وزاري للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية.

وسيكون الرئيس السيسي متحدثًا رئيسيًا في قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية التي يشارك بها 21 رئيس دولة أفريقية ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

ومن المقرر أن تجمع القمة بين ممثلي الأعمال في المملكة المتحدة وإفريقيا، والقادة والوفود الإفريقية، والمؤسسات الدولية، ورجال الأعمال الشباب. ستؤمن القمة صفقات استثمارية، كما ستعرض الخبرات التي يمكن للمملكة المتحدة تقديمها للشركات الإفريقية الطموحة.

ستلقي القمة الضوء أيضًا على كون المملكة المتحدة الشريك المفضل للقارة الإفريقية والمستثمر صاحب الأثر الأكبر، من حيث فرص العمل الجيدة والنمو والاستدامة.

من المقرر أن يتم الإعلان خلال القمة عن صفقات استثمارية جديدة بين مصر والمملكة المتحدة في قطاعات استراتيجية، من بينها الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والتصنيع.

وسيجتمع رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مناقشة التعاون الاقتصادي والسياسي المتنامي بين البلدين. سيلتقي الرئيس المصري خلال زيارته كذلك صاحب السمو الملكي دوق كامبريدج.

السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز صرّح قبل انعقاد القمة، قائلًا: “تستجيب المملكة المتحدة إلى دعوات الدول الإفريقية عندما توضح أنها بحاجة إلى شراكات ذات منفعة متبادلة تتجاوز حد المساعدات وتجذب استثمارات عالية الجودة من أجل تحريك عجلة النمو وخلق فرص عمل. يسعدني أن يسافر الرئيس المصري إلى المملكة المتحدة من أجل حضور قمة الاستثمار الإفريقية، حيث ستعمق زيارته العلاقات الاقتصادية والسياسية القوية بين البلدين.”

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